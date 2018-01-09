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İzmir'de patenle tehlikeli oyun

İzmir'de ayaklarında paten bulunan 4 çocuğun şehir içi yolcu otobüsünün arkasına tutunarak yaptığı yolculuk sosyal medyayı ayağa kaldırdı

09 Ocak 2018, Salı 06:26
İzmir'de patenle tehlikeli oyun
Edinilen bilgiye göre, ayaklarında paten bulunan 4 çocuk, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma otobüsü ESHOT duraktan yolcu aldığı sırada arkasına takıldı.


CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ


Patenci çocuklardan haberdar olmayan ESHOT şoförü ise bir sonraki durağa ilerledi. Kaskları ve korumalıkları bulunmayan çocuklar tehlikeye davetiye çıkarırken, bir vatandaş ise bu anları cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntü, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.



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