İzmir'de 'Polis bizi dövdü' diyen kadınların davası başladı



5.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

SANIK POLİS: ALKOLLÜLERDİ, ELLERİNDE BİRA ŞİŞESİ VARDI

İzmir'de sokak ortasında polis dayağı yiyen genç kızlar konuştu

'TOKAT ATTI' İDDİASI



GELMEYEN TANIKLAR ZORLA GETİRİLECEK

Yusuf Cevahir

Geçen yıl 10 Ağustos gecesi, İzmir'in Alsancak semtinde, kendilerini taciz eden motosikletli kişileri şikayet etmek için sokakta görevli resmi üniformalı polislere giden Seray Gürer (23) ve Derya Kılıç (21), taciz edildiklerini söyledi. İddiaya göre görevli polis memuru O.Y., genç kızlara, ’Böyle giyinip gecenin bu saatinde gezerseniz, sizi daha çok taciz ederler’ dedi.Çıkan arbede sonrası, iddiaya göre polis memuru kızlardan Derya Kılıç’ı etkisiz hale getirip kelepçeledi. Olay sonrası, Kılıç ve Gürer, polis memurunun kendilerine hakaret ve darp ettiklerini ileri sürüp şikayetçi oldu.İzmir Cumhuriyet Savcısı Nurettin Ulutaş tarafından hazırlanan iddianamede, polis memuru O.Y. hakkında, her iki müştekiye ’hakaret’ ve müşteki Derya Kılıç’a karşı ’Sahip olduğu yetkileri kötüye kullanma’ suçundan 5.5 yıla kadar hapsi istendi.Davanın ilk duruşması bugün İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülürken duruşmaya tutuksuz sanık O.Y., sanık avukatı Murat Üstündağ, müştekiler Derya Kılıç ve Seray Gürer, müşteki avukatları Zeynel Cem Demirhan ve Kadın Meclisi üyeleri katıldı.Sanık savunması ile başlayan duruşmada konuşan sanık O.Y., o gün Alsancak’ta, travesti uygulaması nedeniyle 8 saat boyunca sabit görevde olduğunu belirterek, "Gece karanlığında, 2 bayan yanıma yanaştı ve bana, 'Elle taciz edenler oldu. Buradan motorlu geçip geçmediğini' sordu. Ben de kamera görüntüleriden görüldüğü gibi ellerimi açarak görmediğimi, sabit görev yaptığımı, polise merkezine yönlendireyim diye söyledim. Bu söylemim üzerine, Derya Kılıç yanındaki arkadaşına dönerek ’Bu O.Ç.’ye, şerefsize neden soruyorsun’ şeklinde söz sarf etti. Bu sözle üzerine 'Neden küfrediyorsunuz' deyip ağzının kapatmak istedim. Küfürlere devam ediyordu. Görevim nedeniyle ve kanunların bana verdiği yetkiye dayanarak etkisiz hale getirmek için kelepçe takmaya çalıştım. Daha sonra gelen ekipteki arkadaşlar beni bayanın üzerinden kaldırıp 'konuyu anlayalım' deyip beni uzaklaştırdılar. Bu sırada Derya Kılıç küfür etmeye devam ediyordu. Başka ekip bayanları, Alsancak Polis Merkezi’ne götürdü. Ben kasten yaralama kastı ile hiçbir hakarette bulunmadım. Alkollü olan, küfür eden ve elinde bira şişesi olan şahsı etkisiz hale getirmek için yasaların bana vermiş olduğu yetkiyi kullandım" dedi.O gece arkadaşı Seray ile alkol aldıklarını belirten müşteki Derya Kılıç, eve gitmek için Alsancak Garı'na doğru yürüdükleri sırada motorlu 2 kişinin, kendisini elle taciz ettiğini, yolda gördükleri resmi polislere durumu anlatıp motorluları görüp görmediklerini sorduklarını söyledi. Polis memuru O.Y.’nin kendilerine ’Böyle gezerseniz az bile’ şeklinde söz söylediğini iddia eden müşteki Derya Kılıç, bunun üzerine kendisinin ’Ne diyorsun lan sen’ şeklinde cevap verdiğini, polisinde küfrederek kendisine tokat attığını belirtti. İtiş kakış olduğunu belirten Kılıç, polis memuru O.Y.’nin saçından tutarak yere yatırdığını, kendisinin de küfrettiğini, çevreden gelen diğer polislerin araya girdiğini, daha sonra kendisini polis merkezine götürdüklerini söyledi.Derya Kılıç ve Seray Gürer, sanık O.Y.’den şikayetçi olduklarını söylediler. Hakim, gelmeyen tanıkların zorla getirilmesine karar verip duruşmayı Nisan ayına erteledi.