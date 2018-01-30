İzmir'de rüşvet aldığı iddia edilen savcı tutuklandı

İzmir'de, Y.Y. isimli kişi hakkındaki 3 ayrı suçtan verilen yakalama kararının kaldırılması için rüşvet aldığı iddia edilen Torbalı Cumhuriyet Savcısı Z.K. ile rüşvet veren ve aracılık ettiği öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

30 Ocak 2018, Salı 15:33
İzmir'de rüşvet aldığı iddia edilen savcı tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 3 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Y.Y.'nin, A.A. aracılığı ile Torbalı Cumhuriyet Savcısı Z.K.'dan yakalama kararının kaldırılmasını istediği belirlendi. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine savcı Z.K. ile diğer şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Y.Y. ve A.A.'nın, 1 haftadır izinde olan Z.K. ile Gaziemir- Balçova çevre yolunda buluştuğunun belirlenmesi üzerine polis harekete geçti. Operasyon düzenleyen polis, 3 kişiyi de gözaltına aldı.


10 BİN LİRA ARACINDA BULUNDU


Savcı Z.K.'nın otomobilinde yapılan aramada rüşvet olarak verildiği öne sürülen 10 bin lira ele geçirildi. Bu paranın, Y.Y.'nin hakkındaki yakalama kararlarının kaldırılması için aracılarla savcı Z.K.'ya vermek üzere anlaştığı toplam 25 bin liralık rüşvetin ilk taksiti olduğu iddia edildi. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, rüşvete aracılık ettiği ileri sürülen F.K. ve A.B.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklandı.


SAVCININ ARACINA SOPALI SALDIRIDA BULUNULMUŞTU


Öte yandan Torbalı Cumhuriyet Savcısı Z.K., 1 Mart 2017 tarihinde, otomobiliyle İzmir'den Torbalı'ya giderken, yol verme nedeniyle aralarında tartışma çıkan otomobil sürücüsü Yunus Y. (55) ve oğlu Metin Y.'nin (24) saldırısına uğradı. Savcı Z.K.'nın aracının ön ve arka camı, sopayla vurularak, kırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan şüphelilerden Yunus Y. (55) tutuklanırken, Metin Y. (24) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

DHA


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