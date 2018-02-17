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İzmir'de şehit olan askerlere tören

İzmir'de dün askeri uçağın eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan askerler için tören düzenlendi.

İzmir'de şehit olan askerlere tören
Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Yunus Bal ile Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Türk bayrağına sarılı naaşları, Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki tören alanına getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.



Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Yaşar Kadıoğlu, yaptığı konuşmada, şehadet mertebesine ulaşan 2 kahraman silah arkadaşını uğurladıklarını söyledi. Kadıoğlu, onların kendilerine emanet olarak bıraktığı bayrağı daha yükseğe taşımak için gerektiğinde canlarını feda etmekten çekinmeyeceklerini dile getirdi.

Şehitlerin aileleri ve yakınlarına seslenen Kadıoğlu, "Böylesine evlatlar yetiştirdiğiniz için Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimiz adına sizlere şükranlarımızı sunuyor, sabır ve metanet diliyorum." dedi.

Kadıoğlu, "Şehadet mertebesine ulaşan arkadaşlarımız aramızdan ayrıldılar ama onların yetiştirdiği öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk bayrağını göklerde dalgalandıracaktır." ifadesini kullandı.

Şehitlerin cenazeleri askerler tarafından omuzlanarak uçaklara konuldu ve memleketlerine gönderildi.



Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Bal'ın naaşı Bursa Hatuniye Camisi, Üsteğmen Gökdoğan'ın cenazesi ise Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ndeki tören sonrası defnedilecek.

Törene, şehitlerin aileleri, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Yaşar Kadıoğlu, İzmir Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve askerler katıldı.

SF-260D eğitim uçağının Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkışından bir süre sonra düşmesi sonucu Hava Pilot Yüzbaşı Yunus Bal ile Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan şehit olmuştu.


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