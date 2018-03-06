İzmir'de şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı



EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT BABASININ ELİNİ ÖPTÜ



"BU SALDIRIYI YAPAN ALÇAK VURULARAK YAKALANDI"



BABASI POLİS MONTU GİYDİ

Serap Belovacıklı

İzmir'in Bornova ilçesinde kimlik kontrolü sırasında asker kaçağı olduğu anlaşılan şüphelinin bıçaklı saldırısında şehit olan polis memuru Mehmet Çelik için İzmir Valiliği önünde tören düzenlendi.Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan şehit Çelik'in cenazesi, İzmir Valiliği önüne getirildi.Şehidin babası Ahmet ve kardeşi Levent Çelik, Türk bayrağına naaşı, omuzlarına alarak bir süre taşıdı. Baba Ahmet Çelik bu sırada, "Ben polis babasıyım, vatan sağolsun, Türk bayrağım sağolsun, askerim, polisim sağolsun" dedi.Şehidin annesi Elif, eşi Aysun, çocukları Melike (14) ve Emir de (5) tabutun başında gözyaşı döktü.İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, şehit babasının elini öperek aileyi teselli etmeye çalıştı.Baba Ahmet Çelik, torununa "Baban şehit mi oldu kızım?" diyerek sarıldı.Törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin özgeçmişi okundu ve dua edildi.Hüseyin Aşkın, burada yaptığı konuşmada, şehit polis memuruna son görevlerini yapmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.Çelik'in ekip arkadaşı Osman Çoban ile birlikte bu sabah 04.15 sıralarında devriye görevi yaparken kesici aletle saldırıya uğradığı bilgisini veren Aşkın, saldırıyı gerçekleştiren zanlının, olayın hemen akabinde vurularak yakalandığını belirtti.Aşkın şöyle konuştu:"Kahraman şehidim, bilmelisin ki bu saldırıyı yapan alçak, ekip arkadaşın tarafından vurularak yakalandı. Bu dünyadan en şanlı, en kutlu ayrılış şehadetle ayrılıştır. Kahraman polis memuru Mehmet Çelik, ülkemizin huzuru, vatandaşlarımızın güvenliği için şehadet mertebesine ulaştı. Bu vesileyle devam eden sınır ötesi operasyonda ve ülkemizin her yerinde, devletimizin birliği için, vatan için, bayrak için, millet için, toprağa düşmüş şehitlerimize Allah'tan rahmet acılı ailelerine ve milletimize sabır, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Şehidimizin eşi ve çocukları, büyük Türk milletine emanet. Tüm dünta biliyor ki, şehitlerin emanetlerine, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti gözü gibi bakıyor."Şehidin naaşı, törenin ardından bando eşliğinde omuzlara alınarak cenaze arabasına taşındı. İl Emniyet Müdürü Aşkın da şehidin naaşının bulunduğu tabutu tutarak bir süre yürüdü.Törene katılan vatandaşlar da "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, İzmir İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, meslektaşları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.Şehidin cenazesi, törenin ardından Hacı Nehriman Beşer Camisi'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazından sonra Bornova Işıkkent Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.Baba Ahmet Çelik, cenaze töreninde polis montu giydi.Kemalpaşa Mahallesi 7055. Sokak'ta yol kenarında kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, bilgilerini sorguladıkları Serhat C'nin (21) asker kaçağı olduğunu belirlemiş, bu sırada şüpheli, görevli polis memurları Mehmet Çelik (47) ve Osman Çoban'a bıçakla saldırmıştı.Saldırıda Çelik olay yerinde şehit olurken yaralanan polis memuru Çoban ise sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.