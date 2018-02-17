İzmir'de şehit olan Resul Ekrem Gökdoğan son yolculuğuna uğurlandı

Serap Belovacıklı

İzmir'de eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan, Ankara'da düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Hava Pilot Üsteğmen Gökdoğan için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehit Gökdoğan'ın cenazesi, askerlerin omuzunda cenaze namazının kılınacağı alana taşınarak katafalka konuldu. Şehidin naaşının bulunduğu Türk bayrağına sarılı tabutun başında askerler nöbet tuttu.Şehidin eşi Sevil, babası Ahmet, annesi Badeser Gökdoğan ile kardeşleri ve diğer yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.Şehit Gökdoğan'ın 4 yaşındaki oğlu Ahmet Nadir ile 2 yaşındaki kızı Şevval, akrabalarının kucağında babaları için düzenlenen cenaze törenini izledi.Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuvvet komutanları, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, milletvekilleri, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.Şehidin cenaze namazının kılınmasının ardından dua edildi, tekbirler getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzunda bir süre taşındıktan sonra top arabasına konuldu.Bir akrabasının elinden tutan şehidin oğlu Ahmet Nadir, elindeki oyuncakla, kızı Şevval de akrabalarının kucağında babalarını uğurladı.Şehidin cenazesinin bulunduğu top arabası, kortej eşliğinde cami avlusundan ayrıldı.Şehit Gökdoğan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kızılcahamam'ın İğdir köyüne götürüldü.SF-260D eğitim uçağının dün İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkışından bir süre sonra düşmesi sonucu Hava Pilot Yüzbaşı Yunus Bal ile Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan şehit olmuştu.