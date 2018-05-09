İzmir'de servis minibüsleri çarpıştı: 16 yaralı

Büşra Kamış

Kemalpaşa'dan İzmir'e işçi taşıyan Metin Türk'ün kullandığı 35 S 71041 plakalı servis minibüsü, İzmir-Ankara karayolu 28. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle orta refüjü aşarak karşı yönden gelen Ercan Işık yönetimindeki 35 MOY 78 plakalı işçileri taşıyan minibüs ile çarpıştı.Kazada minibüs sürücüleri ile 14 işçi yaralandı.Yaralılar olay yerine sevkedilen ambulanslarla Kemalpaşa Devlet Hastanesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılardan minibüs sürücüleri ile bir kadın işçi müşahade altına tutulurken, diğer işçilerin 13'ü ayakta tedavi edildi.