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İzmir'de şiddetli rüzgar kemeri devirdi, vapur seferleri iptal oldu

İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle Konak Belediyesi'nin yılbaşı süslemeleri için yaptığı kemer devrildi. Kemerin gece devrilmesi faciayı önlerken şiddetli rüzgardan deniz ulaşımı da etkilendi. İZDENİZ olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerin iptal edildiğini açıkladı

18 Ocak 2018, Perşembe 10:05
İzmir'de şiddetli rüzgar kemeri devirdi, vapur seferleri iptal oldu
Konak Belediyesi'nin yılbaşı kutlamaları çerçevesinde yaptığı süslemelerden olan Alsancak'taki Şevket Özçelik Sokak'ta bulunan ışıklı kemer, saatte 35 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar nedeniyle gece saatlerinde devrildi.

GECE OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Gazi İlköğretim Okulu’nun köşesinde bulunan ve gündüz saatlerinde binlerce kişinin geçtiği sokaktaki kemerin gece devrilmesi olası bir faciayı önledi. Konak Belediyesi zabıta ekipleri, kemerin etrafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

DENİZ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan şiddetli rüzgardan deniz ulaşımı da etkilendi. İZDENİZ olumsuz hava şartları nedeniyle seferlerin iptal edildiği duyurdu. İZDENİZ´den yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm yolcu ve araba vapuru seferleri geçici süre iptal edilmiştir" denildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

 


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