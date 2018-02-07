İzmir'de şoförler birbirine girdi

İzmir’in Konak ilçesinde, ESHOT şoförü ile bir servis şoförü arasında yol verme kavgası çıktı. Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonundan görüntülendi.

07 Şubat 2018, Çarşamba 10:19
İzmir'de şoförler birbirine girdi
Fevzipaşa Bulvarı Hisar Camisi önünde, iddiaya göre, bir servis şoförü ile İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT otobüsünün şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine servis şoförü, belediye otobüsünün şoförüne saldırdı. Yaşanan bu olay ise bir vatandaşın cep telefonundan görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, servis şoförü belediye otobüsünün şoförüne saldırıyor, bu sırada servis şoförünün annesi olduğunu belirten bir kadın, belediye otobüsünün şoförüne “Ben onun annesiyim, sen bana nasıl küfrediyorsun” şeklinde soru soruyor.



Gerginliğin devam ettiği dakikalarda, aracına giden servis şoförü eline aldığı bir malzeme ile geri dönerek, belediye otobüsünün şoförüne saldırmaya devam ediyor.

Kavga, belediye otobüsünün şoförünün kapıyı kapatmasıyla sona eriyor. Öte yandan, yaşanan bu olay sosyal medyada yüzlerce vatandaşın tepkisine neden oldu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Akraba ziyareti kanlı bitti!

Akraba ziyareti kanlı bitti!
İstanbul'da bitcoin dolandırıcılığı! 1.3 milyon lira çaldılar

İstanbul'da bitcoin dolandırıcılığı! 1.3 milyon lira çaldılar
Kastamonu'da ev yangını: 1 kişi kayıp

Kastamonu'da ev yangını: 1 kişi kayıp
Çocuğunu öldürmeye çalışan anne hamile çıktı

Çocuğunu öldürmeye çalışan anne hamile çıktı
Çocuğunu öldürmeye çalışan anne 3 aylık hamile çıktı

Çocuğunu öldürmeye çalışan anne 3 aylık hamile çıktı
Bisikleti çaldı, güvenlik kamerasına el salladı

Bisikleti çaldı, güvenlik kamerasına el salladı
Kocaeli'de fabrika yangını!

Kocaeli'de fabrika yangını!
Erzurum’da kaçak göçmen operasyonu

Erzurum’da kaçak göçmen operasyonu
Ayvacık depremin yıldönümünde yine sallandı

Ayvacık depremin yıldönümünde yine sallandı
İstanbul'da Bitcoin dolandırıcılığı operasyonu: Evinden balya balya para çıktı

İstanbul'da Bitcoin dolandırıcılığı operasyonu: Evinden balya balya para çıktı
Otomobilin bagajından kaçaklar çıktı

Otomobilin bagajından kaçaklar çıktı