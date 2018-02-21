İzmir'de tecavüze uğrayıp yakılan kızın cinayetinde flaş gelişme!

NE OLMUŞTU?

Serap Belovacıklı

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Çelik ailesi ve taraf avukatları katıldı.Tutuksuz yargılanan Selman Yılmaz ise duruşmaya katılmadı.Sanık Yılmaz’ın avukatı Mehmet Kaya, müvekkilinin olay tarihinde kullandığı cep telefonunu mahkeme heyetine teslim etti.Çelik ailesinin avukatı Sibel Önder, cep telefonundaki delil niteliği taşıyabilecek belgelerin silinmiş olabileceğini belirterek, cihaza olayın hemen ardından el konulmaması veya incelenmemesinin dava dosyası için bir eksiklik olduğunu savundu.Sanığın delilleri karartma ihtimalinin bulunduğunu ileri süren Önder, Yılmaz’ın yeniden tutuklanması yönünde talepte bulundu.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen de sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılanması nedeniyle tekrar tutuklanmasını istedi.Yılmaz’ın yeniden tutuklanma talebinin reddi ve sanığa ait cep telefonunun incelenmesine karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.İzmir’in Buca ilçesinde 12 Temmuz 2016’da, 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldükten sonra bir kadın cesedi bulunmuştu. Adli tıp incelemesi sonucunda Sibel Çelik olduğu belirlenen kadının, tecavüze uğradığı ve cesedinin yakılmadan önce bıçaklandığı tespit edilmişti.Cinayet zanlısı olarak Sibel Çelik’in nişanlısı Halil Yılmaz ile ağabeyi Selman Yılmaz belirlenmişti. Zanlılardan Selman Yılmaz tutuklanmış, Halil Yılmaz’ın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.