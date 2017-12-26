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İzmir'de temizlik görevlisi, cinsel istismarda bulunduğu çocuklara para vermiş!

İzmir’in Dikili ilçesindeki özel ortaöğretim erkek öğrenci yurdunda, temizlik görevlisi Ö.F.E.’nin 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çocuklar, uzmanlara yaşananları anlattı. Bu anlatımlarda, Ö.F.E.’nin cinsel istismar sonrasında bazı çocuklara para verdiği, zihinsel geriliği olduğu öne sürülen öğrencilere istismarda bulunduğu, kendisine karşı çıkanlara şiddet uyguladığı iddiaları yer aldı.

26 Aralık 2017, Salı 12:06
İzmir'de temizlik görevlisi, cinsel istismarda bulunduğu çocuklara para vermiş!
Dikili’nin İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan özel ortaöğretim yurdunda kalan bazı erkek öğrencilerin ailelerinin, çocuklarının cinsel istismara uğradığıyla ilgili şikayeti üzerine polis, geçen perşembe günü çalışma başlattı.

Öğrencilerden 11 yaşındaki İ.Ö.’nün emniyetteki ifadesinin ardından yurttaki 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen temizlik görevlisi Ö.F.E., gözaltına alındı.
 

YURT İÇİN KAPATMA KARARI VERİLDİ


Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yurt ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatma kararı verildi.



Adliyedeki ifadesinde suçunu kabul ettiği ve cep telefonundan çocuklara ait fotoğrafların çıktığı öğrenilen Ö.F.E.’nin, 12 yaşındaki bir çocuğa iki kez, aynı yaştaki başka bir çocuğa da bir kez istismarda bulunduğunu söylediği öne sürüldü. Ö.F.E.’nin daha önce bir camide görev yaptığı ve benzer iddiaların çıkması üzerine yurtta çalışmaya başladığı da ileri sürüldü.
 

ÇOCUKLARA PARA VERMİŞ!


Soruşturma kapsamında uzmanların dinlediği iki çocuğun, başlarından geçenleri anlattığı belirtildi. Bu anlatımlarda, Ö.F.E.’nin cinsel istismar sonrasında bazı çocuklara para verdiği, zihinsel geriliği olduğu öne sürülen öğrencilere istismarda bulunduğu iddiaları yer aldı.


DİRENMEYE ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERE ŞİDDET UYGULAMIŞ


Çocukların, Ö.F.E.’nin kendisine direnmeye çalışan bazı öğrencilere baskı ve şiddet uyguladığını ileri sürdüğü de kaydedildi. İki öğrencinin anlattıkları karşısında şaşkınlık yaşayan uzmanların yurtta kalan diğer çocukları da dinlemek istedikleri, bunun için de ailelerine ulaşmaya çalıştıkları belirtildi.

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