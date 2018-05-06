İzmir'de umuda koşu: Wings for Life World Run

Engelli rekortmen Ufuk Koçak Wings For Life World Run'da omurilik felçlileri için koşacak

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Fotoğraflarla İzmir Wings for Life World Run koşusu

Wings For Life World Run nedir? Omurilik felçlileri için anlamlı koşu

Wings For Life World Run’a geri sayım sürüyor!

Can Hakman

Dünyada 12 ülkede aynı anda başlayacak koşunun startı'ndan saat 14.00'te verildi. Yarışyönüne doğru gerçekleşti.Katılımcılar, yarışın başlangıcından yarım saat sonra 15 km hızla yola çıkacak yakalama aracını kullanan şampiyon ralli pilotu Murat Bostancı'ya yakalanmamaya çalıştı. Yakalama aracının yanından geçtiği koşucular için yarış sona erdi.'nin destekleriyle düzenlenen koşuda tekerlekli sandalye kategorisindeki yarışçılar kendilerini itecek ve çekecek kişilerin yardımıyla kilometreleri kat etti. Etkinlikte aralarında motosiklet yarışçıları Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu, milli atlet Ahmet Arslan, ünlü şarkıcı Mirkelam, ünlü oyuncular Pelin Akil, Anıl Altan, Müjde Uzman ve Ayşe Tolga gibi isimlerin de bulunduğu binlerce kişi birlikte koştu. Yarış güzergahında yollar kademeli olarak kapatıldı.Geçen yıl dünya genelinde rekor katılımla toplamda 155 bini aşkın kayıtlı koşucuya ulaşılan yarışta ilk dört yılda alınan kayıtlar ve bağışlarla 20.6 milyon euro toplandı. Paranın tamamı omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara aktarılıyor.Omurilik zedelenmeleri için tedavi yöntemleri geliştirebilmek, yatağa ve tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan milyonlarca insana umut ışığı olabilmek amacıyla bilimsel araştırmalara kaynak sunan yarış öncesinde bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Dünyada omurilik felci nedeniyle yatağa ve tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan ve büyük bir umutla bu hastalığın tedavisindeki gelişmeleri bekleyen milyonlarca insan var. Biz bu koşuyu, o milyonlar için umut ışığı olarak görüyoruz. Bu yarıştan elde edilen gelirle sürdürülen bilim sel araştırmaların omurilik felcine karşı çözüm olacağına inanıyoruz. İyiliksever binlerce İzmirli ile birlikte işte bu yüzden buradayız. Dünyanın en önemli yardım organizasyonlarından birine destek olmaktan çok mutluyuz. Bu koşu, İzmir gibi yaşayan ve yaşanılacak bir şehre çok yakışıyor. Umarım kentimizden topladığımız bağışlarla bir derde derman oluruz. Bağışlarıyla bu organizasyona destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Kendileriyle gurur duyduğumu bilmelerini isterim" dedi.