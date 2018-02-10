İzmir'de vahşet! Yalnız yaşadığı evde boğazı kesilerek öldürüldü

İzmir’in Karşıyaka İlçesi’nde Ayşe Keltek (65) yalnız yaşadığı evinde boğazı kesilerek öldürüldü.

İzmir'de vahşet! Yalnız yaşadığı evde boğazı kesilerek öldürüldü
Olay, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Ayşe Keltek’ten bir süredir haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip evine gitti. Keltek, kapıyı açmayınca yakınları polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde Keltek’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Boğazı kesilerek öldürüldüğü saptanan Ayşe Keltek’in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.



Polis, Keltek’i öldüren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.


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