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İzmir'de yabancı akademisyen ByLock kullanıcısı çıktı

Özel bir üniversitede araştırma görevlisi olarak görev yapan Kosova asıllı Z.B. Bylock kullanıcısı çıktı. Z.B.'nin 15 yıla kadar hapsi isteniyor

İzmir'de yabancı akademisyen ByLock kullanıcısı çıktı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlanan özel bir üniversitede araştırma görevlisi olan Kosova asıllı Z.B.'nin 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sabah'ın haberine göre; Şüpheli kadının örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Kırşehir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 muvazzaf astsubaydan 5'i tutuklandı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında biri ihraç hakim olmak üzere 7 hukukçu hakkında gözaltı kararı verildi.


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