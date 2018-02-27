İzmir'de yabancı akademisyen ByLock kullanıcısı çıktı! Neden yüklediğini anlattı



EV İHTİYAÇLARI İÇİN YÜKLEMİŞ

Can Hakman

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülensoruşturması kapsamında hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlanan özel bir üniversitede araştırma görevlisi olan Kosova asıllı Z.B.'nin 15 yıla kadar hapsi isteniyor.Sabah'ın haberine göre; Şüpheli kadının örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Kırşehir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 muvazzaf astsubaydan 5'i tutuklandı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında biri ihraç hakim olmak üzere 7 hukukçu hakkında gözaltı kararı verildi.Örgütün kriptolu haberleşme programı ’ByLocku ev işleri için, evde birlikte kaldığıkişilerle mesajlaşmak amacıyla telefonuna yüklediğini öne süren Zana B. iddianamede yer alan ifadesinde, şöyle dedi:"Ben kaldığım evlerde herhangi bir sohbete katılmadım. Evi genelde uyumak için kullanırdım. Gündüzleri derslerden sonra okuldaki kütüphaneye giderdim. Ben kaldığım evin ev ablası değilim. Benim tek amacım okumaktı. Okumak için bu ülkeye geldim. Daha iyi eğitim almak için geldim. Bana suç atmaktadırlar. Kendi yaptıkları suçları birini bulup ona atmaya çalışıyorlar. ByLock programını Elif yükledi. Elif, İhtiyaçlarınız olabilir... Size bazı mesajlar yollayacağım. Evin ihtiyaçları ile ilgili yazışmaları ve mesajları özel bir program yükleyip onun üzerinden gönderirim demişti. Ben niye özel bir program yüklendiğini sordum.Hususi işlerin olduğunu, gizli kalması gerektiğini ve program üzerinden konuşmamız gerektiğini söylüyordu. İçerikler belli olduğunda konuşmalar da ortaya çıkacaktır. Ben hiçbir şekilde para vermedim. Sadece 400 lira kira verdim. Okumak için geldiğim yerde terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılanıyorum. Nasıl kandırıldım bilmiyorum. Çok pişmanım."Tutuksuz yargılanan Zana B. ’terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.