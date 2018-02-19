İzmir'de yine trafik magandası!

İzmir'in Konak ilçesinde araç hareket ederken sürücü koltuğundan inerek aracın üstüne çıkıp sürücüsüz giden araç tehlike saçtı

19 Şubat 2018, Pazartesi 23:06
İzmir'de yine trafik magandası!
Konak 1. Sanayi Sitesi içerisinde, gece saatlerinde kimliği belirsiz 3 kişiden biri arabayı çalıştırıp hareket ettikten sonra sürücü koltuğundan inip, aracın üstüne çıktı.


GÜLEREK O ANLARI KAYDETTİLER


Aracın üzerine çıkan sürücü, müzik eşliğinde ayakta elleri cebinde dururken araç sürücüsüz ilerlemeye başladı. Bu sırada 2 kişi de cep telefonları ile gülerek bu anları kaydetmeye başladı.

Aracın üzerindeki şahıs, yoldan çıkan aracı camdan sarkarak direksiyonunu düzeltirken bir ara inip aracı arkasından izlediği görüldü.


GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYAYA YÜKLEDİLER


Şahıs daha sonra, aracın arkasından koşup aracı kontrol altına aldı. Park halindeki araçlara çarpmadan görüntüler son buldu.

Bu olayı eğlence sanan kişiler, bu görüntüleri çekip sosyal medyaya yükledi.



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