İzmir'de zincirleme kaza: 5 yaralı

İzmir'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

İzmir'de zincirleme kaza: 5 yaralı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iki otomobil ve bir taksinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Anadolu Caddesi Naldöken Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Konak'tan Karşıyaka yönüne giden otomobil, aynı yönde seyreden Mustafa Sıvacı yönetimindeki otomobil ile Mehmet Aslanoğlu yönetimindeki taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Savcı yönetimindeki otomobil takla attı.

Kazada, taksi şoförü Aslanoğlu ile diğer sürücülerden Mustafa Sıvacı, yanındaki eşi Eylül, kızları Melis ve Nazan Sıvacı yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.


 

KAZA SONRASI KAÇTI!


Aşırı süratli olduğu öne sürülen, kaza sonrası kaçan otomobilin sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. 
Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından, yeniden normale döndü.


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