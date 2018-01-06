İzmir’deki at yarışında talihsiz kaza! Ayağı kırıldı, sahada iğneyle uyutuldu

Erdinç Şahin

'nda koşulan aprantilere mahsus 2. koşuda talihsiz bir zincirleme kaza yaşandı.Atlarından düşerek büyük tehlike yaşayanvegenel durumlarının iyi olduğu,ise omurgasında 2 kırık tespit edilipgünü ameliyat olacağı, koşuda start alan safkanlardanise ayağı kırıldığı için veteriner hekim raporuna istinaden uyutulduğu öğrenildi.isimli safkanla kazanan apranti'ya Komiserler Kurulu tarafından 10 gün ceza verildi.