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İzmir’deki at yarışında talihsiz kaza! Ayağı kırıldı, sahada iğneyle uyutuldu

Cuma günü İzmir Şirinyer Hipodromu'nda yapılan at yarışlarında aprantilere mahsus 2. koşuda yaşanan zincirleme herkesi şoke etti. Kazada ayağı kırılan safkanlardan Gürsoy, veteriner raporuyla uyutuldu

06 Ocak 2018, Cumartesi 15:31
İzmir’deki at yarışında talihsiz kaza! Ayağı kırıldı, sahada iğneyle uyutuldu
Cuma günü İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulan aprantilere mahsus 2. koşuda talihsiz bir zincirleme kaza yaşandı.

Atlarından düşerek büyük tehlike yaşayan Mustafa Manav ve Mazlum Pir Demir’in genel durumlarının iyi olduğu, Ergün Ardıç'ın ise omurgasında 2 kırık tespit edilip Pazartesi günü ameliyat olacağı, koşuda start alan safkanlardan Gürsoy'un ise ayağı kırıldığı için veteriner hekim raporuna istinaden uyutulduğu öğrenildi.

İşte o korkutan kaza:



Koşuyu Power King isimli safkanla kazanan apranti Enis Emre Doğru'ya Komiserler Kurulu tarafından 10 gün ceza verildi.

 


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