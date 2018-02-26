İzmir'deki kayıp liselilerden iyi haber

İzmir'deki bir lisede aynı sınıfta okuyan bir kız ve bir erkek öğrenciden dünden beri haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusu yapmıştı. İki sınıf arkadaşı, polis ekiplerince Bostanlı semtinde kimlik kontrolü sırasında bulundu

İzmir'deki kayıp liselilerden iyi haber
İzmir’de dünden beri haber alınamayan biri kız iki lise öğrencisi, polisin kimlik kontrolü sırasında bulundu. Alınan bilgiye göre, lisede aynı sınıfta okuyan Berke P. (16) ve Zeynep Y. (16), dünden bu yana eve dönmedi.


'10 DAKİKAYA DÖNERİM' DEYİP ÇIKMIŞ


Berke P., dün sabah babasına 10 dakikaya kadar döneceğini söyleyerek evden ayrıldı. Geri gelmeyince baba Volkan P. durumu eşi Derya P.ye iletti. Eşi de, oğlunun aynı sınıfta okuyan kız arkadaşı Zeynep Y.’nin ailesini aradı. Zeynep'in de kayıp olduğu, ailesinin polise başvurduğu haberini alan Berke P’nin ailesi de çocuklarıyla ilgili kayıp müracaatında bulundu.
 

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPTILAR


Ailesi, Berke ile Zeynep’in bulunması için sosyal medyadan çağrı yaptı. Anne Derya P, dün sabah saatlerinde evden çıkan oğlundan bir daha haber alamadıklarını söyledi. Çok üzgün olduklarını belirten Derya P, "Oğlumun ve sınıf arkadaşının bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istiyorum." dedi.
 

BOSTANLI'DA KİMLİK KONTROLÜ SIRASINDA BULUNDULAR


İki sınıf arkadaşı, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bostanlı semtinde kimlik kontrolü sırasında bulundu. Çocukların emniyetteki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edileceği öğrenildi. 

AA


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