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İzmir'deki tarihi eserlere leğenli koruma

Tarihi eserlerin sergilendiği İzmir Tarih ve Sanat Müzesi’ne yağmur nedeniyle su damlıyor. Bu damlaların birikmemesi için teşhir alanlarına kova, leğen ve çöp kovası kondu

İzmir'deki tarihi eserlere leğenli koruma
Taş eserler, seramik eserler ve kıymetli eserler olmak üzere 3 bölümden oluşan İzmir Tarih ve Sanat Müzesi’ne yağmur nedeniyle su damlıyor. Bu damlaların birikmemesi için teşhir alanlarına kova, leğen ve çöp kovası kondu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1931’deki ziyaretinde “Memnuniyet” notu düştüğü müze defterinin yakınındaki bu görüntü tepki çekti. Kıymetli Eserler Bölümü’nde çeşitli dönemlere ait figürinler, kandiller, cam ve bronz eserler, hazine odası ve sikkenin yanı sıra kova, leğen, çöp kovası da sergilendiği izlenimi de doğdu.


 

"GEÇİCİ OLARAK TEŞHİR DIŞI"


Değerli parçaların bir zamanlar teşhir edildiği alanlara, “Geçici olarak teşhir dışıdır” yazısının asılması dikkat çekici.
Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre vatandaşlar yetkililerden İzmir Tarih ve Sanat Müzesi’nin bu çirkin görüntülerden bir an önce kurtarılmasını istedi.


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