15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

İzmir Emniyeti'nde 'kulaklık' dönemi

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, personelin can güvenliği ve etrafa daha duyarlı bakabilmesi için ihtiyaç duyulması halinde cep telefonu görüşmelerinin kulaklıkla yapılması yönünde uygulama başlattıklarını söyledi

İzmir Emniyeti'nde 'kulaklık' dönemi
Aşkın, hayata geçirilen uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, polislerin görev gereği cep telefonuna ihtiyaç duyulması halinde görüşmenin bundan böyle kulaklıkla yapılacağını belirtti.

Uygulamaya bilimsel yöntem ve deneyimleri sonucunda başladıklarını vurgulayan Aşkın, şöyle konuştu:

"Sokakta cep telefonuyla konuşan polis, bir elini kullanamıyor ve bakış açısı da daraldığı için etrafa daha iyi ve dikkatli bakması zorlaşıyor. Bunun görevli polisimizin can güvenliğini sıkıntıya soktuğunu gördük. Bu nedenle de tüm personelimizin mecbur kaldıklarında cep telefonlarını kulaklıkla kullanmalarının uygun olduğunu düşünüyoruz."


İZMİR EMNİYETİ'NDE KULAKLIK DÖNEMİ BAŞLADI


Kulaklıkla polisin daha serbest hareket ettiğinin, etrafa daha duyarlı ve dikkatli bakabileceğinin, muhtemel bir saldırıya karşı müdahalede bulunabileceğinin altını çizen Aşkın, şunları kaydetti:

"Ülkemiz birçok alanda terörle mücadele ediyor. Ülkemizin her tarafından olduğu gibi bugün güvenlik güçlerimiz Afrin'de de terörle mücadelesini sürdürüyor. Şehirlerimizde, dağlarımızda terörle çok etkin bir mücadele yürütüyoruz. Bu alçak terör örgütlerinin güvenlik güçlerimizi hedef aldıklarını biliyoruz. Onun için arkadaşlarımızın kendi can güvenlikleri açısından etrafa daha duyarlı bakabilmeleri için ihtiyaç duyulması halinde cep telefonları ile kulaklıkla konuşmalarının daha güvenli olduğunu değerlendirerek böyle bir uygulamaya başladık.

Arkadaşlarımız da bu uygulamanın ne kadar faydalı olduğunu gördüler. İzmir'de artık polis memurlarımızın tamamı gerektiği durumlarda cep telefonları ile kulaklıkla konuşuyorlar. Böylece çevreye karşı duyarlı olan polisler herhangi bir risk anında iki ellerini de rahatlıkla kullanabiliyorlar."

Hayata geçirilen uygulama ile nöbet tutan polisler, gezici asayiş ekipleri, motosikletli timler, sivil ve yaya devriyeler ile rütbeli tüm personel, görüşmelerini telefon ele alınmadan, tek kulağı kapatan bir kulaklık aracılığıyla yapacak.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'a destek

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'a destek

Bakırköy'de '8 Mart Mitingi' için geniş güvenlik önlemleri alındı

Bakırköy'de '8 Mart Mitingi' için geniş güvenlik önlemleri alındı
Selenyum baskını! 995 gramını 4.5 milyon dolara satacaklardı

Selenyum baskını! 995 gramını 4.5 milyon dolara satacaklardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Manisa programı iptal edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Manisa programı iptal edildi
Türkiye 32 yılda 240 bin kez sallandı

Türkiye 32 yılda 240 bin kez sallandı
Kontrolün sağlandığı Raco'dan yeni görüntüler

Kontrolün sağlandığı Raco'dan yeni görüntüler

Osman Baydemir'in 1 yıl 5 aylık hapis cezası bozuldu

Osman Baydemir'in 1 yıl 5 aylık hapis cezası bozuldu
İlahiyatçı Nurettin Yıldız'dan bir skandal daha: Kadınlar kocalarından dayak yedikleri için şükretmeli

İlahiyatçı Nurettin Yıldız'dan bir skandal daha: Kadınlar kocalarından dayak yedikleri için şükretmeli
Danıştay, 3.Havalimanı'ndaki 'Çed gerekli değil' raporu bozdu

Danıştay, 3.Havalimanı'ndaki 'Çed gerekli değil' raporu bozdu
TBMM'de ittifak mesaisi

TBMM'de ittifak mesaisi
46 yolcu kapasiteli otobüste 165 kaçak yakalandı

46 yolcu kapasiteli otobüste 165 kaçak yakalandı