İzmir'in yeni simgesi Biva Tower olacak

Avrupa'nın en yüksek yapısal çelik binası: Biva Tower

Gözde Hatunoğlu

Sektörde 20 yılı geride bırakan Biva Mimarlık'ın yeni projesi Biva Tower, 151 metre yüksekliği ile Avrupa'nın en yüksek yapısal çelik binası olma özelliğini taşıyor.Bayraklı'da yapımı devam eden ve 32 kattan oluşan Biva Tower, modern mimarisi, sosyal donatıları ve her detayı ayrıntılı olarak planlanan, zeminde ve zemin üstü birinci katta ticari alanlarla birlikte 96 daire ile A plus bir yaşam tarzı sunuyor.Biva Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Yılmaz, yıllarca konut, işyeri ve kurumsal işyerlerinin anahtar teslimi yapılması ve sanayi yapılarının kurulması gibi işlerin ardından konut sektörüne yöneldiklerini ve her yaptıkları projede “ Nasıl bir adım daha farklıya gidebiliriz” diye düşündüklerini belirtti.Biva Tower'ın konutlarını Aralık 2019 tarihinde teslim etmeyi öngördüklerini de dile getiren Yılmaz, doğaya duyarlılık ve sosyal sorumluluk anlayışıyla Leadership in Energy and Environmental Design ( Enerji ve Çevre Dostu Tasarımıyla) Gold Yeşil Bina sertifikası ileBiva Tower'a yeni bir özelik daha kazandıracaklarını sözlerine ekledi.İzmir'e yeni bir simge ve değer daha kazandırmak için yola çıktıklarını, Avrupa ve Türkiye'nin en yüksek yapısal çelik binasını İzmir'de yaşama geçirdiklerini söyleyen Yılmaz: “ İnşaat aslında aile mesleğimiz. Yıllardır edindiğimiz bilgi birikimi ve deneyimle alanında uzman bir ekiple çalışıyoruz. Bugüne kadar imza attığımız her projede öncelikle kaliteyi ön planda tuttuk. Biva Tower'da yeni ve modern bir yaşamın anahtarını müşterilerimize sunuyoruz. Projede ilk iki katta ticari alanlar, hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde tasarlanan açık otopark, sosyal alanlar, 200 metrekarelik yüzme havuzu bulunacak. Vale, oto yıkama, temizlik, resepsiyon hizmeti, akıllı ev sistemi, balkonda jakuzi, market ve güvenlik gibi pekçok hizmeti de bir arada sunacağız. Spor salonu konusunda ise tanınmış ulusal çapta tanınan bir firma ile anlaşarak farklı bir konseptte hizmet vermek istiyoruz”diye konuştu.Yapısal çelik binaların birçok avantaja sahip olduğunu dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Yılmaz, Ulusal ve Uluslararası Kalite Standartlarına göre, yeşil sertifikaya uygun bir sistemle çalıştıklarını vurguladı.Yılmaz şöyle devam etti: “Çelik binaların en büyük avantajları arasında betonarme binaya göre inşaat hızının 2 katı olması. Ayrıca; İzmir’in 1. derece deprem bölgesi olmasından dolayı betonarme yapılara oranla çok daha hafif ve zemine uyguladığı ağırlık daha az olacağından çok şiddetli depremlerde bile güvenle yaşanabilecek yaşam alanları sağlanacaktır.Bu avantajlara ek olarak yapısal çelik olan bu kulemizde konutların tasarlanması ve kendi içinde bölünebilirliği özelliği ön plana çıkmaktadır. Tavan yüksekliklerinin imalatlarda 3.80 metre olup net ölçü olarak 3.20 kalmasından dolayı getirdiği hacimsel ferahlık bu projenin en büyük özellikleri arasındadır.İzmir'de konut sektöründe yaşanan en büyük sıkıntılardan birinin yeni arsa üretilememesi olduğunu ifade eden Vahap Yılmaz, kentsel dönüşüm yasasıyla birlikte bugüne dek 100'den fazla binayı yenilediklerini ve 2 bin civarı yeni konut ve işyeri ürettiklerini vurguladı.Kentsel dönüşümde, Avrupai çizgiler taşıyan kendilerine özgü bir mimari tarz geliştirdiklerini ve taklit edilmeye başlandıklarını da belirten Yılmaz, kentsel dönüşüm konusunda çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.Biva Mimarlık bünyesinde yeterli bir makine parkı ve 450 çalışanları olduğu bilgisini veren Yılmaz, çalışan sayısının Biva Tower projesinin ardından iki katına çıkacağını belirti. Şu anda firma bünyesinde aktif olarak 30 farklı şantiyenin çalıştığını ve yeni projelerle İzmirde farklı konseptlerdeki projeleri yaşama geçirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.