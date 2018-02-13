İzmir Kemalpaşa'da sahte içki üretimi yapan 4 zanlı gözaltına alındı

Can Hakman

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,mevkisindeki fabrikaların bulunduğu bölgede kiralanan bir depoda sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekipler, İlçe Jandarma Komutanlığının desteğiyle depoya operasyon düzenledi.Fabrika gibi üretim yapılan depoda M.B. (26), A.Ö. (34), M.A. (27) ve M.Ö. (26) sahte içkileri şişelerken yakalandı.Yaklaşık 500 metrekare alanda, duvara gizlenmiş şekilde kurulan tesisatla arıtma cihazına bağlı 36 tonluk su tankı, 53 arıtma filtresi, 40 bin boş şişe, 520 litresi şişelenmiş bin 930 litre sahte içki, 2 bin 370 litre etil alkol, 2,4 litre anason, birer kapaklama ve etiketleme makinesi, boş kapak üzerine marka basan makine, dolum makinesi, alkol yoğunluk ölçüm cihazı, folk lift, tablet tuz, ısı ölçme cihazı, 5 oksijen tüpü, değişik markalara ait çok sayıda ambalaj kutusu, 334 bin 960 etiket ve yüzlerce bandrol ele geçirildi.Depoyu kiralayan emlakçı ile sahibine ulaşan ekipler, sahte içki üretim tesisi kuran zanlıların depoyu soğuk hava deposu olarak kullanmak üzere kiraladıklarını belirledi.Bu arada, içki imalathanesine dönüştürülen depodaki incelemede, yaklaşık 2 ton sahte içki üretildiği, ele geçirilen ham madde ve malzemelerle bunun yaklaşık 4 katı üretim yapılabileceği tespit edildi.Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.Öte yandan, sahte içki üretimiyle ilgili bir kişinin arandığı öğrenildi.