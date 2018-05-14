İzmir sahur ve iftar vakti! (saatleri) 2018 Ramazan İzmir imsakiyesi...

Hoş geldin ya şehri Ramazan... İslam alemi nefesini tuttu en hayırlı ay için bekleyişte. 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. Oruç tutmaya niyetlenen insanlar sevinç ve sabırsızlıkla iftarı bekleyecekler. İzmir halkı da saati geldiğinde orucunu açıp ibadetini yerine getirmiş olacak. O yüzden İzmir sahur ve iftar vakti büyük bir önem arz ediyor.





İZMİR SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ









İLK TERAVİH NE ZAMAN?





On bir ayın sultanı ramazan ayının ilk teravih namazı 15 Mayıs Salı günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için salıyı çarşambaya bağlayan gece sahura kalkılacak.





Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetleri ifa edildiği bu ayda, Kur’an-ı Kerim’de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi idrak edilecek. Ramazan ayının ardından 15 Haziran’da ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı’na girilecek.





"Oruç, insanın iradesinin sınanmasının zirvesi"





Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cağfer Karadaş, ramazan ayında oruç, teravih, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin en güzel şekilde ifa edilmesi gerektiğini belirtti. Karadaş, Kur’an-ı Kerim’in bu ayda indirilmeye başlandığını ve Hazreti Peygamber ile Cebrail aleyhisselamın karşılıklı Kur’an okuduğunun rivayet edildiğini anımsattı.





Bundan dolayı ramazan ayında Müslümanlar tarafından mukabele geleneğinin camilerde ve evlerde ifa edildiğini vurgulayan Karadaş, "Bu geleneği, güzelliklere rehber olan Kur’an’ı zihinlere yerleştirme ve bu bilinci toplumun bütününe kazandırma fırsatı olarak değerlendirmeliyiz." diye konuştu. Karadaş, orucun, insanın iradesinin sınanmasının zirvesini oluşturduğunu belirterek, "Ramazan ayı diğer güzel ibadetlerin yanında orucuyla, teravihiyle, fıtır sadakasıyla, itikafıyla ve mukabeleleriyle kötülüklerden kaçınma ve iyiliklere yönelme, eğitim için adeta bir kampa girme ayıdır." ifadesini kullandı.





"Zekat ve fitre toplumsal dayanışmanın en güzel örneği"





Ramazan ayında Müslümanların kelimeişehadet, namaz, oruç ve zekat gibi ibadetleri aynı anda yaptığına dikkati çeken Karadaş, şöyle devam etti:





"Hali vakti yerinde olanlar diğer kardeşlerine zekat ve fitre vererek onların gönüllerini hoş etmenin mutluluğunu yaşarken, aslında bir toplumsal dayanışmanın da en güzel örneğini vermiş olurlar. Bu yönüyle zekat bütün toplumu içine alan bir rahmet ve merhamet uygulamasına dönüşür."





"Bencilleşmek başkalarını gözardı etmeye neden oluyor"





Modern zamanda insanların bireyselleşerek bencilleştiğini ve bencilleşmenin başkalarını gözardı etmeye neden olduğunu anlatan Karadaş, şunları kaydetti:





"Oruç ve zekat toplumda tam da söz konusu yalnızlığın ve bencilliğin ortadan kalkmasını sağlayacak bir ortamı oluşturmaktadır. Aç kalan insan, açların farkına varır ve onların halinden anlar. Yardım eden insan ise kendisine bir dost ortamı hazırlar. Böylelikle el birliğiyle bir rahmet ve şefkat iklimi oluşturulmuş olur."





FİTRE NE KADAR?





Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yılki Fitre'yi belirlerken bir kişinin asgari geçim tutarını hesapladı. Buna göre 2018 yılı Fitre tutarı 19 TL olarak belirlendi. Belirlenen bu miktarın, "asgari miktar" olduğu, fıtır sadakasında verilecek miktar konusunda bir üst sınır bulunmadığı ifade edildi.