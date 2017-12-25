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İzmir yine sallandı

Kandilli Rasathanesi'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre İzmir Körfezi'nde saat 21.55'te yerin 12.2 km altında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu

26 Aralık 2017, Salı 01:22
İzmir yine sallandı

ARTÇILARLA GÜN BOYU SALLANDI
 

İzmir Körfezi’nde, saat 08.13’de meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından, arçı sarsıntılar gün boyu sürerken saat 23.34’e kadar bölgede en şiddetlileri 3.9 ve 3.3 büyüklüğünde olmak üzere toplam 10 artçı sarsıntı daha oldu. Yaşanan sarsıntılarda kentte herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması sevindirdi.


SABAH DA SALLANMIŞTI


İzmir'de bugün saat 08.13'te de Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Son dakika: İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem!Son dakika: İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem!
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