İzmir Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kurdukları internet siteleri üzerinden yabancı uyruklu hayat kadınlarının ilanlarını yayımlayarak fuhuş yaptıran karı-kocayı tespit etti. M.S. ile E.S. isimli karı-koca takibe alındı.

Çiftin kendilerini market işletmecisi gibi gösterdikleri belirlenirken, M.S.'nin evlenmeden önce karısı E.S.'yi de erkeklere pazarladığı ortaya çıktı. İkilinin kurdukları eskort siteleri üzerinde yayımladıkları ve gold (altın) adını verdikleri ilanlar karşılığında 750 lira, silver (gümüş) adını verdikleri ilanların karşılığında ise 500 lira aldıkları belirlendi.

ABİ-KARDEŞ, BABA-OĞUL ÇIKTILAR

Sabah’tan Ceyhan Torlak‘ın haberine göre, uzun süren teknik takibin ardından 26'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 27 kadına fuhuş yaptıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında M.S. ve eşi E.S.'nin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasındaki T.F. ve C.F.'nin abi-kardeş, A.L. ve H.L.'nin ise baba-oğul oldukları tespit edildi. 26'sı yabancı uyruklu 27 kadının yapılan sağlık kontrolünde birinde HIV virüsü, 3'ünde frengiye rastlandı. Hastalık tespit edilen yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edildi. Kadınlarla ilişkiye giren 115 kişi tespit edildi. Polis tarafından telefonla aranan 115 kişiye gerekli tedavi ve testi yaptırmaları yönünde uyarıda bulunuldu.