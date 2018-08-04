İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarındaki Tavşan Adası civarından Aliağa’daki limana seyir halinde olan Marshall Adaları bandıralı 6 bin 221 grostonluk bin 800 ton buğday kepeği yüklü ‘Koza’ adlı gemiden yangın ihbarı alındı.

Bölgeye hemen Aliağa Liman Başkanlığı tarafından üç adet römorkör sevk edildi.

YÜKÜ BOŞALDIKTAN SONRA GEMİ SÖKÜLECEKTİ

Bölgede emniyet tedbirleri alınırken, Aliağa Limanı'nda yükünü boşalttıktan sonra söküm işlemi yapılması planlanan geminin tehlike nedeniyle gemi söküm tesislerine yönlendirildiği ifade edildi. Bölgeye giden ekiplerin geminin batmasını önlemek için de bir takım tedbirler aldığı belirtildi.