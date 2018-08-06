Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında Beşgöz Mevkii Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Özkan Küçük'ün kullandığı 35 ZRT 26 plakalı otomobil, seyir halinde olduğu sırada, karşı yönden gelen 39 yaşındaki Emre Yamak'ın kullandığı 43 LJ 044 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde hurdaya dönerken, kaza sonucu 35 ZRT 26 plakalı otomobilde Özkan Küçük, 43 LJ 044 plakalı otomobilde ise Eren Yamak(4), Kaan Yamak(2), Ayşen Yamak(27), Dudu Yamak(58) ve sürücü Emre Yamak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulans ile Ödemiş Devlet Hastanesine gönderildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Özkan Küçük, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA