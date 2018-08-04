İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarındaki Tavşan Adası civarından Aliağa’daki limana seyir halinde olan Marshall Adaları bandıralı 6 bin 221 grostonluk bin 800 ton buğday kepeği yüklü ‘Koza’ adlı gemiden yangın ihbarı alındı.

Bölgeye hemen Aliağa Liman Başkanlığı tarafından üç adet römorkör sevk edildi.

YÜKÜ BOŞALDIKTAN SONRA GEMİ SÖKÜLECEKTİ

Bölgede emniyet tedbirleri alınırken, Aliağa Limanı'nda yükünü boşalttıktan sonra söküm işlemi yapılması planlanan geminin tehlike nedeniyle gemi söküm tesislerine yönlendirildiği ifade edildi. Bölgeye giden ekiplerin geminin batmasını önlemek için de bir takım tedbirler aldığı belirtildi.

LİMAN BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Aliağa Liman Başkanı Levent Köleteli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınla ilgili endişe edecek bir durum olmadığını belirterek, "Alev alev değil içten içe olan bir yangın. Limana yanaştırılıp tahliye edildikten sonra gemi söküme gidecekti. Ancak yangın nedeniyle emniyetli görmedik. Direk gemi söküme yanaştırdık. Bizim tahminimize göre ambarları havalandırmadıkları için yanma başlamış. Korkulacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.