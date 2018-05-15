İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinin Adil Şahintürk hakkında "cinsel istismar" suçundan 79 yıl 6 ay, "müstehcen film izletme" suçundan ise 3 yıl olmak üzere verdiği 82 yıl 6 ay hapis cezası ile bir mağdura "müstehcen film izletme" suçundan verdiği beraat kararı, sanık ve mağdur avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları tarafından temyiz edildi.

EKSİK İNCELEME YAPILDI

Sanık avukatı temyiz dilekçesinde müvekkilinin suçu işlediğine dair delillerin sadece tanık ve mağdur beyanlarından ibaret olduğunu, beyanların çelişkili olduğunu öne sürerek, tanık öğretmen Saadet Özkan ile müvekkilinin husumeti olduğunu ve eksik inceleme sonucu karar verildiğini iddia etti.

İzmir Bölge Adliyesi 15. Ceza Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemede sanığın mağdur İ.I’ya "müstehcen film izletme" suçunun sabit olmadığından verilen beraat kararını onadı.

CİNSEL İSTİSMAR SAPTANDI

Daire "cinsel istismar" ve "müstehcen film izletme" eylemlerinin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığını bildirerek, vicdanı kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığını ve mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını belirtti.

82 YIL HAPİS ONANDI

Daire, Yargıtay yolu açık olmak üzere ilk derece mahkemesi tarafından verilen 82 yıl 6 ay hapis cezasının onanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Menderes ilçesinde 17 Mayıs 2014’te jandarmaya gelen telefon ihbarında Sancaklı Mahallesi’ndeki okulda 20 yıldır öğretmen ve vekil müdürlük yapan Adil Şahintürk’ün 6 kız öğrenciye cinsel içerikli film izletip, cinsel istismarda bulunduğu öne sürülmüş, 6 ile 11 yaşları arasındaki öğrencilerin psikolog eşliğinde ifadeleri alınmıştı. Suçlamaları reddeden Şahintürk tutuklanmış, hakkında 102 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.





Saadet Özkan

Geçen yıl 15 Ekim’deki duruşmada Nilüfer Öncel başkanlığındaki mahkeme heyeti, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutukluluk süresini dikkate alarak, sanığın oy birliğiyle tahliyesine karar vermişti. Bitme aşamasında olan dava, aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan’ın, BİMER’e şikayetiyle tekrar kamuoyunun gündemine gelmişti.Tutuksuz yargılanan sanığın, 28 Haziran’daki duruşmada tutuklanmasına karar verilmişti.

Davanın görüldüğü İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi 13 Temmuz 2017’de sanık hakkında "cinsel istismar" suçundan 79 yıl 6 ay, "müstehcen yayın izletme" suçundan ise 3 yıl olmak üzere 82 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Heyet, sanık Adil Şahintürk’ün mağdur İ.I’ya "müstehcen film izletme" suçu sabit olmadığından beraatine, sanığın tutukluluk halininin devamına karar vermişti.