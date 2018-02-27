İzmirli öğrencilere 13 bin kitap

DEVAM EDECEK

Senim Tanay

Dijital dünyadaki hızlı gelişimle okuma alışkanlığının giderek azalmaya başladığına dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında öğrencileri 39 bin kitapla buluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yıl da 13 bin kitap dağıttı.İzmir'in tüm ilçelerinde kitap dağıtımı yapılırken gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda kitap yardımları devam edecek. Yapılan kitap dağıtımları hem öğretmenleri hem de çocukları sevindirdi.