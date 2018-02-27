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İzmirli öğrencilere 13 bin kitap

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dijital dünyadaki hızlı gelişimle okuma alışkanlığından giderek uzaklaşan ilk ve orta öğretim öğrencilerini Ernest Hemingway'den Yaşar Kemal'e kadar yüzlerce seçkin yazarla buluşturuyor

27 Şubat 2018, Salı 10:21
İzmirli öğrencilere 13 bin kitap
Dijital dünyadaki hızlı gelişimle okuma alışkanlığının giderek azalmaya başladığına dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında öğrencileri 39 bin kitapla buluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yıl da 13 bin kitap dağıttı.

DEVAM EDECEK

İzmir'in tüm ilçelerinde kitap dağıtımı yapılırken gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda kitap yardımları devam edecek. Yapılan kitap dağıtımları hem öğretmenleri hem de çocukları sevindirdi.

 


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