İzmit'te deniz kenarında cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

İzmit'te deniz kıyısında cesedi bulunan kadının Nursemin Karasabun olduğu belirlendi. Karasabun'un baş dönmesi rahatsızlığına bağlı olarak denize düşerek ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İzmit'te deniz kenarında cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi binasının arkasındaki deniz kıyısında, dün öğleden sonra bulunan kadın cesedi morga kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan kadının Nursemin Karasabun olduğu belirlendi. Nursemin Karasabun'un rahatsızlığı nedeniyle baş dönmesine bağlı olarak denize düşmüş olabileceği belirtilirken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Nursemin Karasabun'un cenazesi bugün İzmit Fevziye Camii'nde ikindi namazına müteakip Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sultangazi’de çıkan iki farklı yangın paniğe neden oldu

Sultangazi’de çıkan iki farklı yangın paniğe neden oldu
Bilgisayar korsanlarına operasyon! Mailleri ele geçirip 9 milyon liralık dolandırıcılık yaptılar

Bilgisayar korsanlarına operasyon! Mailleri ele geçirip 9 milyon liralık dolandırıcılık yaptılar
Çikolata çaldı, gülerek marketten çıktı

Çikolata çaldı, gülerek marketten çıktı
25 bin liralık perdeyi böyle çaldılar

25 bin liralık perdeyi böyle çaldılar
Ümraniye’de 4 iş makinesi alev alev yandı

Ümraniye’de 4 iş makinesi alev alev yandı
Hatalı sollama bir aileyi yok etti: 4 ölü, 1 yaralı

Hatalı sollama bir aileyi yok etti: 4 ölü, 1 yaralı
Tırla otomobil çarpıştı: Feci kaza kamerada

Tırla otomobil çarpıştı: Feci kaza kamerada
10 yaşındaki oğlu öldürülen anne konuştu

10 yaşındaki oğlu öldürülen anne konuştu
Ekiplere yakalandı, kaçak kesim etlerin yerini gösterdi

Ekiplere yakalandı, kaçak kesim etlerin yerini gösterdi
Otomobil hırsızları ortalığı birbirine kattı! Polis ateş açtı

Otomobil hırsızları ortalığı birbirine kattı! Polis ateş açtı
Velilerin tekme tokat dövdüğü öğretmenin ifadesi ortaya çıktı

Velilerin tekme tokat dövdüğü öğretmenin ifadesi ortaya çıktı