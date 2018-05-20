Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araştırmada, cesedin lise öğrencisi S.A'ya (17) ait olduğu tespit edildi.

Genç kızın ölüm nedeni, aynı hastanede yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek.

Bu arada genç kızın, sahurda kimseye haber vermeden evden ayrıldığı ve ailesinin de polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.