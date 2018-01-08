İzne gelen uzman çavuşu vuran kişi yakalandı



KENDİSİNİ VURAN KİŞİYİ SÖYLEMİŞTİ



YAKALANDI

İzne gelen uzman çavuşa silahlı saldırı

İdil Janet Demiray

Hakkari’den memleketi Kastamonu’ya izne gelen Uzman Çavuş U.K, 5 Ocak Cuma akşamı İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanmıştı.Hastaneye kaldırılırken kendisini vuran şahsın İ.K. olduğunu söyleyen Uzman Çavuş U.K.’nin hayati tehlikeyi atlattığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ettiği öğrenildi. Bu bilgiler ışığında çevrede incelemelerde bulunan Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden silahlı saldırı sonrası kaçan aracın plakasını ve içerisindeki şahsın kimliğini belirledi.Ardından kaçan şahsın bulunması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç aletiyle birlikte silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen İ.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen İ.K. ile Uzman Çavuş U.K.’nin daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenildi.Öte yandan silahlı saldırı nedeniyle o esnada yoldan geçen otomobile kurşun isabet etmesi sonucu camları kırıldı. Ayrıca silahlı saldırı nedeniyle saldırının olduğu bölgede yolun kenarında park halinde duran iki otomobilde de hasar oluştu.