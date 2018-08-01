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İznik gölü'nde 2 metre 10 santim boyunda yayın balığı yakaladı

Bursa'da balık restoranı sahibi Esat Demirtaş, İznik Gölü'nde avlanırken, 2 metre 10 santim boyunda ve 72 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı

01 Ağustos 2018, Çarşamba 14:28 Son Güncelleme: 01 Ağustos 2018, Çarşamba 14:29
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Orhangazi ilçesinde balık restoranı işleten Esat Demirtaş, İznik Gölü'nde Çakırlı Mahallesi mevkisinde avlanırken, oltasına yayın balığı takıldı. Demirtaş, çevredekilerin yardımıyla oltayı çekip balığı gölden çıkardı.

2 metre 10 santim boyunda ve 72 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen yayın balığı, görenleri şaşırttı. Esat Demirtaş, yayın balığını kendi restoranında kilosu 30 liradan satacağını söyledi.

DHA


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