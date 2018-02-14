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İzzet Yıldızhan'dan Seda Akgül'e yanıt

Türkücü İzzet Yıldızhan, Show TV'de Seda Sayan'ın programına katıldı.  Yıldızhan, Seda Akgül'ün '10. çocuğu benden yapsın' sözlerine cevap verdi

14 Şubat 2018, Çarşamba 09:14
İzzet Yıldızhan'dan Seda Akgül'e yanıt
Üç farklı kadından 9 çocuğu bulunan İzzet Yıldızhan, canlı yayında bilinmeyenlerini anlattı. 54 yaşındaki türkücü, üç kadınla aynı evde yaşamadığını vurgularken, evinin kapılarını "Seda Sayan'la" programına açtı.


"HAYATIMDA BİR KADIN VAR"


İzzet Yıldızhan, "Hayatımda 3 kadın yok. Böyle bir hayatım yok. Çocuklarımın anneleri başımın tacıdır, onlara çok teşekkür ediyorum. Hepsi asil, çocuklarının başında. Hayatımda bir kadın var. Son yaptığım çocuk da ondan" ifadelerini kullandı. Şarkıcı, "Çocuklarınızın anneleri evlenseler karışır mısınız?" sorusuna, "Ben karışmam çocukları karışabilir" cevabını verdi.



SEDA AKGÜL'ÜN SÖZLERİNE YANIT: TÜKENDİM


Seda Sayan'ın, TV8'de magazin programı sunan Seda Akgül'ün "10. çocuğu benden yapsın" şeklinde espri yaptığını iletmesi üzerine İzzet Yıldızhan, "Benim artık halim yok, tükendim. Sondu, daha bitti" karşılığını verdi.

Seda Sayan'ın sözleri ise "Yeter bence de, bu ne be" şeklinde oldu.

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