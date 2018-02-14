İzzet Yıldızhan'dan Seda Akgül'e yanıt



"HAYATIMDA BİR KADIN VAR"



SEDA AKGÜL'ÜN SÖZLERİNE YANIT: TÜKENDİM

İzzet Yıldızhan: Bana saldıran kadınların tümü mutsuz feministler

İdil Janet Demiray

Üç farklı kadından 9 çocuğu bulunan, canlı yayında bilinmeyenlerini anlattı. 54 yaşındaki türkücü, üç kadınla aynı evde yaşamadığını vurgularken, evinin kapılarını "'la" programına açtı.İzzet Yıldızhan, "Hayatımda 3 kadın yok. Böyle bir hayatım yok. Çocuklarımın anneleri başımın tacıdır, onlara çok teşekkür ediyorum. Hepsi asil, çocuklarının başında. Hayatımda bir kadın var. Son yaptığım çocuk da ondan" ifadelerini kullandı. Şarkıcı, "Çocuklarınızın anneleri evlenseler karışır mısınız?" sorusuna, "Ben karışmam çocukları karışabilir" cevabını verdi.Seda Sayan'ın, TV8'de magazin programı sunan Seda Akgül'ün "10. çocuğu benden yapsın" şeklinde espri yaptığını iletmesi üzerine, "Benim artık halim yok, tükendim. Sondu, daha bitti" karşılığını verdi.Seda Sayan'ın sözleri ise "Yeter bence de, bu ne be" şeklinde oldu.