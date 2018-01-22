İzzet Yıldızhan dokuzuncu kez baba oldu



İZZET YILDIZHAN'IN HEDEFİ 1O ÇOCUK

İzzet Yıldızhan'ın hedefi 10 çocuk!

İzzet Yıldızhan ''Gerçekten çok üzücü bir olay''

İzzet Yıldızhan'ın ailesi ölümden döndü

Elif Bayram

Yıldızhan, 9. kez baba olmanın sevincini yaşadı.konser veren şarkıcı, bu haberi hayranlarıyla paylaştı.İzzetoğlunaadını koyduğunu söyledi ve oğlunun adınıkoyduğunu da belirtti. Şarkıcı, 'Cumhurbaşkanımız bu ismin oğluma yakışacağını söyledi' dedi.daha önce verdiği bir röportajda şu sözleri söylemişti:"Bizim sektörde benim kadar çocuğu olan yok. Çocuğu çok seviyorum. Bazı ünlüleri görüyorum çocukları yok. Ben 10 tane yapacağım. Onların geleceğiyle ilgili her şeyi yapacağım. Ben okumadım onları en güzel şekilde okutuyorum. Çocuklarıma çok düşkünüm. Ben niyetimi söylüyorum; 10 tane 12 tane de olsa olur."