İzzet Yıldızhan: Kimse bana kötü baba diyemez

Sanatçı kimliğinin yanı sıra ticarete de atılan İzzet Yıldızhan, son dönemde sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Dokuz çocuk babası şarkıcı, aile hayatını ve sahne dünyasını Milliyet'ten Mesut Yılmaz'a anlattı. İşte o konuşmadan kesitler...İnsanların çoğu yadırgıyor ama benim için normal bir durum. Mutluluğu tarif edilemeyecek bir duygu. Çocuğu olup sahip çıkmayanlar ve bakamayanlar var. Bunun gibi birçok örnek varken, benim gibi birisinin eleştirilmesi ilginç. Kimse bana kötü bir baba diyemez. Çünkü öyle bir insan olmadığımı sağır sultan biliyor.Öyle bir yansıtılıyor ki, benim aynı anda üç eşim varmış gibi... Öyle bir şey yok. Ama çocuklarımın anneleriyle her zaman görüşüyorum. Şu an hayatımda bir tane kadın var. Son eşimden beş çocuğum oldu. Elinizi vicdanınıza koyarak konuşun, başka bir şey istemem.15 kardeşiz, kalabalık bir aileye sahibim. Babamı 1.5 yaşındayken kaybetmiştim. Bir kez olsun bile ‘Baba’ diyemedim. Onun için çocuklarımın üzerine titrerim. Çocuklarımın yeri gelir en iyi arkadaşı, sırdaşı olurum. Çizgi film izlerken çok uyuya kalmışlığım var. Beni yakından tanımayanların, bana karşı önyargısı var. Bu da beni üzüyor.Tek gayem vatana, millete hayırlı evlat yetiştirmek. Ben, ilkokul ikinci sınıfa kadar okudum. Çok acı bir şey ama gerçek. Durumumuz kötü olduğu için ailem beni okula yollayamadı ve çocuk yaşta çalışmak zorunda kaldım. Mevsimlik işçi olarak ailecek, Adana’ya pamuk toplamaya giderdik. O yüzden eğitimin ne kadar önemli olduğu benden daha iyi kimse bilemez. Bütün çocuklarım kolejde okuyor. Dört yaşındaki çocuğum dahi özel olarak İngilizce eğitimi alıyor. Benim yaşayamadıklarımı, çocuklarımın yaşaması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Başımıza ne geldiyse eğitimsizlikten geldi. O yüzden çocuklarımın en iyi imkanlarla eğitim hayatlarını sürdüreceğim.İzmir’de bir otelim, laboratuvar ve denetim şirketim var. Yanımda 210 arkadaşım çalışıyor. Tabii sanatçı kimliğim bambaşka. Yeri geliyor işler yolunda gitmediğinde sahnelerden kazandığım parayı oraya aktarıyorum. Ne çalışanımı ne de kimseyi mağdur ederim. Aileleriyle birlikte bine yakın kişiye ulaşmış oluyorum. Bu kolay bir şey değil. Hiçbir zaman hava için bir şey yapmam. Şu an istersem helikopter ve uçak alırım. Ne kendimi, ne çalışanlarımı, ne de ailemi hava civa uğruna riske atarım. Ayaklarımın hep yere sağlam basması gerekir.Yeri geliyor uykumdan feragat ediyorum. Ama benim hayattaki en büyük mutluluğum sahneye çıkmak. Sahneye çıkıp şarkı söylemeye hiçbir zaman iş gözüyle bakmıyorum. En çok da deşarj olduğum an oluyor. Hele ki güzel bir sahne geçirip tebrik aldıysam daha büyük mutluluk olamaz. En büyük ödül alkıştır. Gün sonunda mutlaka annemin yanına gider elini öperim. Annem, 87 yaşında, her zaman onun elini ayağını öpüp hayır duasını alırım. Bunun yerini hiçbir şey tutamaz.Var, zaten bu isimler biliniyor. Ama her defasında zeytin dalı uzatmışımdır. Bu tarz şeyler de biliyorsunuz ki karşılıklı olur.İbrahim Tatlıses dışında konuşmadığım Hülya Avşar var. 10 yılı geçmiştir sanırım. Tatlıses vurulduğunda hastaneye gidip ziyaret eden bir insanım. Çok büyük bir ses ve üzgünüm ki öyle bir sesten mahrum kaldık. Herkesin kötü gününde yanında oldum ama o kendisine yakışanı yapmadı. Benim ağabeyim vefat ettiğinde, ‘Başın sağ olsun kardeşim’ dahi demedi. Bizim sektör bu konuda çok nankör.Faydalı olabileceğim bir durum olursa şeref duyarak, onur duyarak yaparım.Direkt ölüm tehditleri alıyorum ama asla bunlar benim gibi bir adamı yıldıramaz. Allah’ın verdiği bir candır ve bunu vatan uğruna seve seve veririm. Allah Mehmetçiğimize güç kuvvet versin. Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu terörü de bitireceğiz Allah’ın izniyle...