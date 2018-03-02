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Jackson Martinez'in Çin macerası bitti

Çin'in Guangzhou Evergrande takımı 2 yıl önce bonservisine 42 milyon euro ödediği Jackson Martinez ile yolları ayırdı

02 Mart 2018, Cuma 19:26
Jackson Martinez'in Çin macerası bitti
Çin'in Guangzhou Evergrande takımı, 2016 ara transfer döneminde Atletico Madrid'den 42 milyon euro (Yaklaşık 200 milyon TL) bonservis bedeli ödeyerek renklerine kattığı Jackson Martinez'i serbest bıraktı.

Guangzhou Evergrande, Çin Futbol Federasyonu'a bildirdiği 31 kişilik oyuncu listesinde Kolombiyalı golcü Jackson Martinez'i bildirmedi.


SADECE 16 MAÇA ÇIKABİLDİ


Porto'da oynadığı 143 maçta 94 gol atarak yıldızını parlatan daha sonra Atletico Madrid formasını giyen Martinez, İspanyol takımıyla 22 maçta 3 gol atabildi.

Bu performans bile Evergrande'nin 31 yaşındaki oyuncuyu alması için yetti. Ancak Kolombiyalı golcü Uzak Doğu ekibiyle sadece 16 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 4 gol atarken; 2 de asist yapabildi.

 


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