Jaguar'dan elektrikli otomobil: I-PACE



JAGUARDAN TAMAMEN ELEKTRİKLİ I-PACE



500 km menzil

Can Hakman

’ın en yeni elektrikli aracı, güçlü bir spor otomobil performansını dört çeker çevikliği ve beş koltuklu SUV kullanışlılığı ile birlikte sunmayı hedefliyor.Türkiye Genel Müdürü Simay Alsan, Türkiye’de 1 Mart itibariyle 2 bin Euro ön ödeme ile siparişe açılan modelden 1 gecede 30 adet sattıklarını belirterek, “Türkiye’deki tepkiler çok iyi ve ilgi çok fazla. İlk üretimden Türkiye için ayrılan araçların hepsini sattık. Türkiye’de fiyatı 88 bin Euro’dan (410 bin TL) başlayacak Jaguar I-Pace’yi temmuz itibariyle müşterilerimize teslim edeceğiz. En üst donanımla versiyonun fiyatı ise 100 bin Euro olacak. Ama başlangıç paketi bile oldukça dolu ve güzel” dedi.Simay Alsan şunları söyledi: “Menzili, performansı, iç hacmi ve tasarımıyla Jaguar I-Pace Türk kullanıcılarının bütün beklentilerini karşılayarak elektrikli araç talebini önemli ölçüde artıracak. Şarj altyapısı için kendi tesislerimizde ciddi bir yatırım yapıyoruz. Ayrıca araç için ön sipariş verenlere ‘home charger’ı (ev için hızlı şarj) hediye edeceğiz”. Hürriyet’te yer alan habere göre Jaguar Tasarım Direktörü Ian Callum ise I-Pace’nin konseptini 2016 yılında tanıttıklarını hatırlatarak, “Bu anı yaşamak için geri sayıyorduk. Tamamen elektrikli I-Pace şirketimiz için öncü bir otomobil olmasının yanı sıra, sektörde devrim yaratmayı vaat ediyor. Bu otomobilde başardığımız şeyleri tüm dünyaya gösterebilmek için sabırsızlanıyorum” dedi.Yüzde 80 şarj düzeyine 45 dakikada ulaşarak hızlı şarj özelliği sunacak olan I-Pace 500 km’ye yakın menzile sahip zorlu zemin koşullarında ve -40°C’den 40°C’ye kadar zorlu iklim şartlarında test edildi. Test için katedilen 1,5 milyon milin üzerinde mesafe ve 200’ün üzerinde prototip tarafından tamamlanan 11 bin saatlik donanım simülasyonu ile Jaguar’ın tasarım ve mühendislik ekipleri dünya standartlarında, tamamen elektrikli bir SUV yarattı.6 Mart’ta kapılarını açacak’nda meraklılarla buluşacak.