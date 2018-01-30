Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Jahovic, rekor kıramadan ayrıldı

Süper Lig'de Göztepe formasıyla 14 golü bulunan Adis Jahovic, Atiker Konyaspor'a transfer oldu.

 

Jahovic, rekor kıramadan ayrıldı
2016-2017 sezonundan itibaren forma giydiği Göztepe ile TFF 1. Lig'de 33, Süper Lig'de 18 ve Türkiye Kupası'nda 2 maça çıkan Jahovic, 53 karşılaşmada 35 gol attı.

Makedon golcü, Göztepe'nin geçen yıl Süper Lig'e çıkmasına ve bu sezon başarılı sonuçlar almasına katkı verdi.

Geçen yıl Antalya'da oynanan TFF 1. Lig play-off final maçında Eskişehirspor'a karşı normal süresi 1-1 berabere biten maçta gol atan Jahovic, seri penaltı atışlarında da meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu.
 

REKORU KIRAMADAN AYRILDI


Atiker Konyaspor ile anlaşan Adis Jahovic, Göztepe'nin 14 yıl sonra Süper Lig'e döndüğü 2017-2018 sezonunun 19 haftasında takımının attığı 32 golün 14'ünü kaydetti.

145 golle Göztepe'nin Süper Lig tarihindeki en fazla gol atan ismi konumunda bulunan Fevzi Zemzem, gol kralı olduğu 1967-1968'de 19 gol atmıştı.

Yine sarı-kırmızılı ekibin efsane isimlerinden Gürsel Aksel de 1961-1962 sezonunda 19 gol bulmuştu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Barcelona'nın bu sezon farkı, defansı

Barcelona'nın bu sezon farkı, defansı
Fenerbahçe Doğuş'tan bilet açıklaması

Fenerbahçe Doğuş'tan bilet açıklaması
Nabil Ghilas Malatya’ya

Nabil Ghilas Malatya’ya
Son dakika! Badou Ndiaye Stoke City'de!

Son dakika! Badou Ndiaye Stoke City'de!
UEFA, Fenerbahçe'nin kapısına geldi!

UEFA, Fenerbahçe'nin kapısına geldi!
Burak Yılmaz’ın büyük fedakarlığı

Burak Yılmaz’ın büyük fedakarlığı
Aziz Yıldırım’dan Mehmet Ali Aydınlar’a teşekkür!

Aziz Yıldırım’dan Mehmet Ali Aydınlar’a teşekkür!
Osmanlıspor’un yıldızı Serdar Gürler’den flaş Fatih Terim paylaşımı

Osmanlıspor’un yıldızı Serdar Gürler’den flaş Fatih Terim paylaşımı
Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm! FB TV Teknik Müdürü Mesut Koygun hayatını kaybetti

Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm! FB TV Teknik Müdürü Mesut Koygun hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta kritik dönem: Sezona bedel 24 gün!

Beşiktaş'ta kritik dönem: Sezona bedel 24 gün!
Badou Ndiaye'ye çalışma izni engeli!

Badou Ndiaye'ye çalışma izni engeli!