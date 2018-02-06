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Jakuzi, 7 Şubat akşamı Babylon’da!

“Koca Bir Saçmalık” şarkısıyla bağımsız müzik sahnesine hızlı bir giriş yapan yerel müzik sahnesinin synth-pop ekibi Jakuzi, 7 Şubat akşamı Babylon’da

Jakuzi, 7 Şubat akşamı Babylon’da!
Synth-pop, darkwave ve new-wave ağırlıklı üretimleriyle dikkat çeken Kutay Soyocak ve Taner Yücel’in projesi Jakuzi, ilk albümleri “Fantezi Müzik”i Domuz Records etiketiyle çıkardı. Albüm Berlin merkezli plak şirketi City Slang Records tarafından dört yeni parçayla birlikte plak, cd ve dijital formatlarda tekrar yayımlandı.

Paris, Londra, Berlin, Amsterdam gibi birçok şehirde konser veren Jakuzi, dinleyicileri Joy Division’dan Bauhaus’a, fantezi müzikten arabeske uzun yolculuğa çıkarıyor.

Jakuzi, saat 20.30'da Babylon'da!


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