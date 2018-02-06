Jakuzi, 7 Şubat akşamı Babylon’da!

Nazlı Erdol

veağırlıklı üretimleriyle dikkat çekenve’in projesi, ilk albümleri “”ietiketiyle çıkardı. Albüm Berlin merkezli plak şirketitarafından dört yeni parçayla birlikte plak, cd ve dijital formatlarda tekrar yayımlandı.gibi birçok şehirde konser veren Jakuzi, dinleyicileri’dan’a, fantezi müzikten arabeske uzun yolculuğa çıkarıyor., saat 20.30'da'da!