Jakuzi, 7 Şubat akşamı Babylon’da!

Synth-pop
, darkwave
ve new-wave
ağırlıklı üretimleriyle dikkat çeken Kutay Soyocak
ve Taner Yücel
’in projesi Jakuzi
, ilk albümleri “Fantezi Müzik
”i Domuz Records
etiketiyle çıkardı. Albüm Berlin merkezli plak şirketi City Slang Records
tarafından dört yeni parçayla birlikte plak, cd ve dijital formatlarda tekrar yayımlandı.
Paris
, Londra
, Berlin
, Amsterdam
gibi birçok şehirde konser veren Jakuzi, dinleyicileri Joy Division
’dan Bauhaus
’a, fantezi müzikten arabeske uzun yolculuğa çıkarıyor.
Jakuzi
, saat 20.30'da Babylon
'da!
Nazlı Erdol