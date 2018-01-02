James Harden’dan Houston Rockets’a kötü haber

Erdinç Şahin

Kulüpten yapılan açıklamada,ile dün yapılan karşılaşma sırasında sakatlanan 28 yaşındaki’ın dizinde ikinci dereceden yırtık tespit edildiği ve en az iki hafta dinlendirileceği belirtildi.Bu sezon 32,3 sayı ortalamasıyla ligin en skorer ismi konumundaki, kariyerindeki en formda sezonlarından birini geçiriyor.En çok asist yapan oyuncular listesinde de 9,1 ortalamasıyla üçüncü sırada yer alan Harden’ın takımı26 galibiyet ve 9 mağlubiyetle Batı Konferansı’ndaardından ikinci sırada bulunuyor.