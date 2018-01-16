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James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!

Bayern Münih'in yıldız ismi James Rodriguez'in Daniela Ospina ile ayrılmasının sebebi ortaya çıktı. Kolombiyalı yıldızın eski eşini Rus model Helga Lovekaty ile aldattığı iddia edildi.
 

James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!
Bayern Münih'in yıldız ismi James Rodriguez, 2017 yazında eski eşi Daniela Ospina'dan ayrıldı. Kolombiyalı yıldızın, Arsenal'ın kalecisi David Ospina'nın kız kardeşi Daniela ile ayrılmasının sebebinin altında aldatma olayının yattığı ileri sürüldü.

Yıldız futbolcunun ülkesi Kolombiya'da yayın yapan Los 40 principales isimli magazin sitesi, James'in Daniela'yı Rus model Helga Lovekaty ile aldattığını iddia etti. 2011-2017 yılları arasında Daniela ile evli olan Kolombiyalı yıldızın Salome adında 3 yaşında bir kızı bulunuyor. 



1992 doğumlu olan Helga Lovekaty güzel fiziği ve seksi fotoğraflarıyla kısa zamanda şöhret basamaklarını tırmandı. Sosyal medyada ve dergilerde yayınlanan pozlarıyla modeller arasında birden bire sivrilen Rus model güzelliği ile büyülüyor.

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu James Rodriguez, 6 yıllık eşi Daniela Ospina'dan ayrıldıktan sonra açıldı. Twitter hesabından birçok kadını takip eden Rodriguez, son olarak ünlü porno yıldızı Kendra Lust ile karşılıklı takipleşti

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Kariyerini Bayern Münih’te sürdüren Rodriguez, daha önceden de yine bir porno yıldızı olan Esperanza Gomez’i takibe almıştı.

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