James Rodriguez porno yıldızı Kendra Lust’u takip etti, olay oldu!

Erdinç Şahin

Almanyatakımlarından’in Kolombiyalı futbolcusuboşandıktan sonra porno yıldızlarını takip etmeye devam ediyor.6 yıldır evli olduğuboşanan yıldız futbolcu, o günden beri sosyal medya hesaplarında hareketli günler yaşıyor.Twitter hesabından çok sayıda kadını takibe alan, son olarak Amerikalı porno yıldızıtakibe aldı. Lust ise ‘takibe takip’ dedi ve James’i takip etti.Kariyerini Bayern Münih’te sürdüren Rodriguez, daha önceden de yine bir porno yıldızı olantakibe almıştı.