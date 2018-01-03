James Rodriguez porno yıldızı Kendra Lust’u takip etti, olay oldu!

Almanya Bundesliga
takımlarından Bayern Münih
’in Kolombiyalı futbolcusu James Rodriguez,
boşandıktan sonra porno yıldızlarını takip etmeye devam ediyor.
6 yıldır evli olduğu Daniela Ospina’dan
boşanan yıldız futbolcu James Rodriguez
, o günden beri sosyal medya hesaplarında hareketli günler yaşıyor.
Twitter hesabından çok sayıda kadını takibe alan James Rodriguez
, son olarak Amerikalı porno yıldızı Kendra Lust’u
takibe aldı. Lust ise ‘takibe takip’ dedi ve James’i takip etti.
Kariyerini Bayern Münih’te sürdüren Rodriguez, daha önceden de yine bir porno yıldızı olan Esperanza Gomez’i
takibe almıştı.
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Erdinç Şahin