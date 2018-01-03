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James Rodriguez porno yıldızı Kendra Lust’u takip etti, olay oldu!

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu James Rodriguez, 6 yıllık eşi Daniela Ospina'dan ayrıldıktan sonra açıldı. Twitter hesabından birçok kadını takip eden Rodriguez, son olarak ünlü porno yıldızı Kendra Lust ile karşılıklı takipleşti

James Rodriguez porno yıldızı Kendra Lust’u takip etti, olay oldu!
Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih’in Kolombiyalı futbolcusu James Rodriguez, boşandıktan sonra porno yıldızlarını takip etmeye devam ediyor.

6 yıldır evli olduğu Daniela Ospina’dan boşanan yıldız futbolcu James Rodriguez, o günden beri sosyal medya hesaplarında hareketli günler yaşıyor.

Twitter hesabından çok sayıda kadını takibe alan James Rodriguez, son olarak Amerikalı porno yıldızı Kendra Lust’u takibe aldı. Lust ise ‘takibe takip’ dedi ve James’i takip etti.



Kariyerini Bayern Münih’te sürdüren Rodriguez, daha önceden de yine bir porno yıldızı olan Esperanza Gomez’i takibe almıştı.

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