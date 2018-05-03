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Jandarma Genel Komutanı Çetin sınır hattında

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, sınır hattı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde incelemelerde bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Çetin sınır hattında
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, beraberindeki askeri erkanla Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Müşterek Görev Merkezi'nde, çalışmalar hakkında brifing alıp merkezdeki askerlerle sohbet etti.

Daha sonra askeri helikopterle Kilis'teki 3. Hudut Tabur Komutanlığına geçen askeri heyet, burada da brifing aldı.

Askerlerle buluşan askeri erkan daha sonra kara yoluyla sınır birliklerinde incelemelerde bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü mensuplarından temizlenen alanlarda da temaslarda bulunduğu belirtilen heyetin, buradaki askerlere görüşüp moral verdiği öğrenildi.


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