Jandarma kaçak kazı yapanları suçüstü yakaladı

Elazığ’da sit alanında kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı
 

22 Ocak 2018, Pazartesi 20:14
Jandarma kaçak kazı yapanları suçüstü yakaladı
Elazığ Merkez Yenikapı köyündeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı yönünde aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR


Kaçak kazı yapanları tespit eden ekipler, şüphelileri kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

11 METRELİK ÇUKUR KAZMIŞLAR


Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, kepçeler aracılığıyla kazı bölgesinde yaklaşık 11 metre derinliğinde çukurlar kazıldığı tespit edildi.

Jandarma ayrıca 1 adet hilti, 4 adet kürek, 100 metre elektrik kablosu ve 2 adet kazma ele geçirdi.


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