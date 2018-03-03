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Jandarma'nın durdurduğu kamyonetten aslan yavrusu çıktı!

Kamyonetin kasasında, aslan yavrusu, köpek yavrusu,123 cennet papağanı,150 sultan papağanı, 120 muhabbet kuşu, 24 Asya minyatür keçisi, 2 kar baykuşu, 6 amazon cinsi papağan ve 42 güvercin olduğu tespit edildi

Jandarma'nın durdurduğu kamyonetten aslan yavrusu çıktı!
Edirne'de jandarma ekiplerinin durdurduğu kamyonette, yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çok sayıda havyan bulundu.


ASLAN YAVRUSU ELE GEÇİRİLDİ


AA'nın haberine göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala Sultanköyü köyünde M.K idaresindeki kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasında, aslan yavrusu, köpek yavrusu, 123 cennet papağanı, 150 sultan papağanı, 120 muhabbet kuşu, 24 Asya minyatür keçisi, 2 kar baykuşu, 6 amazon cinsi papağan ve 42 güvercin olduğu tespit edildi.
 



YASA DIŞI YOLLARLA GETİRİLMİŞ!


Hayvanların yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlendi. Olayla ilgili sürücü M.K ile M.Ö gözaltına alındı.


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