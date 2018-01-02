Jandarmadan muhabire anons derdi



"ÖYLE Mİ SUNULUR?"



İZLENME REKORLARI KIRDI

Gizem Yetil

Yılbaşı gecesinde Karasu ilçesi Kuyumculu Kavşağı’nda jandarma ekiplerince kurulan asayiş uygulaması haberini oluşturmak üzere bölgeye giden yerel gazeteci, yaşananları aktardığı sırada anonsu kadraja jandarma girdi.Anonsu beğenmeyen ve ‘Abi ne diyorsun ya, öyle mi sunulur?’ diyerek aniden kamera kadrajına giren jandarma, “Ve değerli dinleyenler, alemlerin geceyi aydınlattığı yerin adresi Kuyumculu Kavşağı’ydı. Huzur ve güven operasyonu için burada düğmeye basmış bulunmaktayız. Sizlere mutlu yıllar diliyoruz” diyerek, muhabire adeta uygulamalı sunum dersi verdi.O sırada şaşkınlığını gizleyemeyen muhabir, jandarmanın sunumunu gülerek seyretti. Görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından izlenme rekorları kırdı.