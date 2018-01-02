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Jandarmadan muhabire anons derdi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yılbaşı gecesinde yaşananları aktaran yerel bir internet sitesi muhabirinin anonsunu beğenmeyerek kamera karşısına geçen jandarma, sosyal medyada büyük ilgi gördü

02 Ocak 2018, Salı 21:41
Jandarmadan muhabire anons derdi
Yılbaşı gecesinde Karasu ilçesi Kuyumculu Kavşağı’nda jandarma ekiplerince kurulan asayiş uygulaması haberini oluşturmak üzere bölgeye giden yerel gazeteci Levent Kızılaslan, yaşananları aktardığı sırada anonsu kadraja jandarma girdi.


"ÖYLE Mİ SUNULUR?"


Anonsu beğenmeyen ve ‘Abi ne diyorsun ya, öyle mi sunulur?’ diyerek aniden kamera kadrajına giren jandarma, “Ve değerli dinleyenler, alemlerin geceyi aydınlattığı yerin adresi Kuyumculu Kavşağı’ydı. Huzur ve güven operasyonu için burada düğmeye basmış bulunmaktayız. Sizlere mutlu yıllar diliyoruz” diyerek, muhabire adeta uygulamalı sunum dersi verdi.


İZLENME REKORLARI KIRDI


O sırada şaşkınlığını gizleyemeyen muhabir, jandarmanın sunumunu gülerek seyretti. Görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından izlenme rekorları kırdı.




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