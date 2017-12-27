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Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

İstanbul’da jandarma ekipleri düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonuyla zehir tacirlerine ağır darbe vurdu. Operasyonlarla piyasa değeri 1 milyon TL olan 4 kilogram kokain ile 1 kilo eroin ve bir miktar Afyon sakızı ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine ağır darbe
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde; yurt dışından temin edilen yüklü miktarda kokain maddesinin İstanbul genelinde torbacı tabir edilen şahıslara A.B. isimli kişi tarafından dağıtılacağı bilgisine ulaşıldı.

LOKANTA DEPOSUNDA KOKAİN

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan fiziki takip neticesinde; A.B. isimli kişinin insan trafiğinin yoğun olduğu bölgeleri kullandığını tespit eden jandarma ekipleri, takibe aldığı A.B.’yi Bahçelievler Hürriyet Mahallesi’ndeki bir lokantanın deposuna düzenlediği şok operasyonla yakaladı. Lokantanın deposunda yapılan aramalarda; alışveriş poşetleri içerisinde piyasa değeri 1 milyon TL olan 4 kilogram kokain maddesi, piyasaya dağıtılmadan ele geçirildi.

Ele geçirilen kokain maddesinin üzerinde R, O, L, E ve X harflerinin bulunması dikkat çekti. Jandarma tarafından yapılan kontrolde kokainin saf halde olduğu belirlendi. A.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


 

FIRIN TEPSİSİNDE EROİN


Operasyonlarına devam eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eş zamanlı olarak Avcılar ilçesinde Y.K. isimli kişinin evine de baskın yaptı. Evde yapılan aramada fırın tepsisi içinde 1 kilogram eroin maddesi, 6 gram Afyon sakızı ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.



Şüphelinin uyuşturucu maddeyi tek kullanımlık dozlar halinde sattığı ortaya çıktı. Şüpheli Y.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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